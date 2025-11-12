На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перми двое школьников заболели желтухой

SHOT: двое учеников школы №42 в Перми заболели гепатитом А
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Двое учеников школы №42 в Перми заболели гепатитом А. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Оба ребенка живут в одной и той же семье. Предполагается, что дети заболели из-за того, что пили сырую воду. После выявления симптомов заболевания школьников вакцинировали, а в школе провели дезинфекцию. По информации канала, распространение вируса было предотвращено.

До этого в Москве врачи спасли девочку с желтухой и тяжелой анемией.

Девочка с рождения наблюдалась у гематолога. Поскольку состояние не удавалось стабилизировать консервативным лечением, ей была показана операция по удалению селезенки.

Медики отметили, что ребенок поступил на операцию в плановом порядке. Вмешательство прошло успешно. Удаленный орган, по словам специалистов, был увеличен в полтора раза. Через четыре дня девочку выписали домой.

Ранее сообщалось, что злоупотребление обезболивающими грозит развитием гепатита.

