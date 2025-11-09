проект

Сколько раз в год можно делать флюорографию и рентген, рассказала врач

Врач Платонова: рентген и флюорография соизмеримы с 3-10 днями природного облучения

true
true
true
close
Freepik

Флюорография и рентген соответствуют примерно 3-10 дням естественного облучения (если брать среднегодовую естественную дозу — 2–3 мЗв/год). Как рассказала «Газете.Ru» главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории, член Европейской ассоциации ядерной медицины, Оксана Платонова, флюорографию можно делать только раз в год, а рентген не имеет ограничений.

Среднегодовая естественная доза, которую получает человек из разных источников (космос, радон, почва и др.), составляет 2–3 мЗв/год.

«Средняя эффективная доза названных методов — 0.03–0.1 мЗв у цифровой флюорографии и 0.1 мЗв у рентгена грудной клетки. Если сравнивать с облучением в естественном фоне, то это 3-10 дней облучения (если брать среднегодовую естественную дозу — 2–3 мЗв/год). Рентген — стандарт диагностики, и хуже, если его не назначают, когда он необходим, ведь он дает лучевую нагрузку меньше, чем перелет на самолете. Но если по рентгену ограничений частоты нет, то флюорографию не стоит делать больше раза в год для профилактики туберкулеза. Больше просто не нужно», – объяснила доктор.

Подробнее о том, какие дозы облучения дают разные методы радиодиагностики, сколько раз в год можно делать МРТ, КТ и маммографию, а также как называется самый опасный метод радиодиагностики – в интервью Платоновой «Газете.Ru».

