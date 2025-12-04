Житель Алма-Аты рассказал об эвакуации из-за землетрясения: на улице ощущалось легче

Землетрясение в Алма-Ате было сильным, но быстро прекратилось. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Александр, отметив, что почувствовал из-за толчков тошноту и головокружение. По словам мужчины, из бизнес-центров эвакуировалось много людей.

«Ощущалось довольно сильно. Обычно в последнее время приходили только оповещения на телефон о землетрясении, но как таковых толчков не ощущалось. А в этот раз почувствовалось прямо серьезно, хоть это и быстро прошло. Прямо до легкой тошноты и головокружения. Конечно, и сигналы были, и оповещения на телефон как обычно. Из жилых домов люди вышли, но не сказать, что их было прям много – видимо, из-за того, что все быстро закончилось. А вот из БЦ повыходило намного больше. Но в целом скоро разошлись. На улице, кстати, говорят ощущалось совсем не как в помещении — намного легче. Я посмотрел в окно за развитием событий и, поскольку людей было не так много на улице у меня во дворе, решил не выходить. Ну и в свое оправдание скажу, что поскольку все быстро закончилось и даже маленьких афтершоков не было, то будто бы и смысла особо нет», — сказал он.

4 декабря Telegram-канал Tengrinews.kz сообщил, что в Алма-Ате произошло землетрясение, пострадавших нет. По предварительным данным Google Alerts, магнитуда составила 4,6. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки связаны с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.

