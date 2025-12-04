В Алма-Ате произошло землетрясение

В казахстанском городе Алма-Ате произошло землетрясение. Об этом сообщает Telegram-канал Tengrinews.kz.

«В 12:45 зарегистрировано землетрясение», — говорится в публикации.

По городу звучат сирены, жителей массово эвакуируют.

По предварительным данным Google Alerts, магнитуда сейсмического явления составила 4,6.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки связаны с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.

В ночь на 4 декабря начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила о землетрясении магнитудой 4,6 у Северных Курил. Эпицентр землетрясения находился в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Его очаг залегал на глубине 12 км.

Сейсмолог отметила, что жители Северо-Курильска могли почувствовать подземный толчок в 3-4 балла. Тревога цунами при этом не объявлялась.

Ранее землетрясение произошло на Аляске.