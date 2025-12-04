На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Алма-Ате произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Алма-Ате
true
true
true

В казахстанском городе Алма-Ате произошло землетрясение. Об этом сообщает Telegram-канал Tengrinews.kz.

«В 12:45 зарегистрировано землетрясение», — говорится в публикации.

По городу звучат сирены, жителей массово эвакуируют.

По предварительным данным Google Alerts, магнитуда сейсмического явления составила 4,6.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки связаны с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.

В ночь на 4 декабря начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила о землетрясении магнитудой 4,6 у Северных Курил. Эпицентр землетрясения находился в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Его очаг залегал на глубине 12 км.

Сейсмолог отметила, что жители Северо-Курильска могли почувствовать подземный толчок в 3-4 балла. Тревога цунами при этом не объявлялась.

Ранее землетрясение произошло на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами