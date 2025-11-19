Сбер представил обновленного медицинского ассистента

На AI Journey показали цифрового аватара врача для ассистента GigaDoc

Сбер представил на AI Journey цифровой аватар врача для медицинского ИИ-ассистента GigaDoc, сообщает пресс-служба банка.

Систему научили за 15 секунд по видео лица определять до 20 показателей состояния здоровья, включая настроение, пульс, индекс массы тела, общий холестерин и другие.

Пользователи смогут получить расшифровку и рекомендацию нужного врача, к которому можно записаться в медицинском сервисе «СберЗдоровье».

Как рассказал директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, GigaDoc предлагает сквозной сервис – от неинвазивной диагностики до записи к врачу.

«В основе решения передовые технологии – фотоплетизмография, ML-алгоритмы, языковая модель GigaChat и интерактивный визуальный интерфейс, который создает ощущение живого диалога с врачом», — сказал он.

Жданов добавил, что GigaDoc способен также дать персональные совета по здоровому образу жизни и ответить на медицинские вопросы.

«Технология привлекает внимание к вопросам здоровья и диспансеризации, упрощает первичный скрининг и помогает выявлять факторы риска на ранних этапах», — отметил он.