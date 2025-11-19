На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер представил обновленного медицинского ассистента

На AI Journey показали цифрового аватара врача для ассистента GigaDoc
Unsplash

Сбер представил на AI Journey цифровой аватар врача для медицинского ИИ-ассистента GigaDoc, сообщает пресс-служба банка.

Систему научили за 15 секунд по видео лица определять до 20 показателей состояния здоровья, включая настроение, пульс, индекс массы тела, общий холестерин и другие.

Пользователи смогут получить расшифровку и рекомендацию нужного врача, к которому можно записаться в медицинском сервисе «СберЗдоровье».

Как рассказал директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, GigaDoc предлагает сквозной сервис – от неинвазивной диагностики до записи к врачу.

«В основе решения передовые технологии – фотоплетизмография, ML-алгоритмы, языковая модель GigaChat и интерактивный визуальный интерфейс, который создает ощущение живого диалога с врачом», — сказал он.

Жданов добавил, что GigaDoc способен также дать персональные совета по здоровому образу жизни и ответить на медицинские вопросы.

«Технология привлекает внимание к вопросам здоровья и диспансеризации, упрощает первичный скрининг и помогает выявлять факторы риска на ранних этапах», — отметил он.

