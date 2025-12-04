На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, могут ли «совы» пробудить в себе «жаворонков»

Сомнолог Кудинов: стабильный режим сна может сделать из совы жаворонка
close
Depositphotos

Многие россияне при наступлении зимы сталкиваются со сложностью утренних пробуждений из-за сокращения светового дня. Солнечные лучи действительно помогают мозгу быстрее проснуться, однако куда более важное значение имеет стабильность режима сна, считает врач-сомнолог Павел Кудинов. С помощью регулярного следования строгому графику засыпания и пробуждения даже «сова» может стать «жаворонком», рассказал он Общественной Службе Новостей.

Вставать в темноте действительно сложнее, так как на циркадном ритме отражается свет, но если человек будет всегда просыпаться в одно и то же время, то этот фактор утратит свою важность. Таким образом можно приучиться просыпаться и в темноте, и при свете даже без будильника, подчеркнул врач.

«Стабильно соблюдая режим сна, даже люди, считающие себя совами, могут приучить себя к ранним подъемам, — добавил сомнолог. — И напротив, если каждый день засыпать и просыпаться в разное время, то трудности возникнут даже у жаворонков».

По словам Кудинова, основная разница между этими двумя типами людей заключается не во времени засыпания и пробуждения, а в распределении активности в течение дня. Так, у сов пик активности приходится на вторую половину дня, из-за чего они начинают лучше работать вечером, стараясь продлить свою работоспособность на долгое время и лечь попозже. Как следствие, просыпаются они тоже позже, чем могли бы.

«Но если регламентировать распорядок дня и поставить в режим время пробуждения, то можно безболезненно смещать туда-сюда время своей активности», — убежден сомнолог.

Он добавил, что сезонность на время пробуждения практически не влияет – если человек всегда вставал рано утром, то он будет это делать и при отсутствии солнечного света. Однако на фоне такого изменения он может чуть дольше ощущать себя сонливым – с этим состоянием сомнолог посоветовал бороться с помощью специальных ламп дневного света.

До этого британские ученые выяснили, что привычка поздно ложиться спать может быть полезна для мозга. Исследователи обнаружили, что «совы» набирают большее количество баллов в заданиях на оценку когнитивных функций по сравнению со сторонниками ранних подъемов «жаворонками». Более того, «жаворонки» показали в когнитивных тестах худшие результаты, чем представители промежуточного хронотипа, которые отходят ко сну и просыпаются не слишком рано и не слишком поздно. Авторы исследования подчеркнули, что продолжительность сна имеет большую важность для продуктивной работы мозга, чем хронотип.

Ранее россиянам рассказали, как не испортить отпуск джетлагом.

