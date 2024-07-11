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«Совы» оказались сообразительнее «жаворонков», выяснили ученые

ICL: полуночники обошли любителей ранних подъемов в когнитивных тестах

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Shutterstock

Привычка поздно ложиться спать может быть полезна для мозга. К такому выводу пришли британские ученые из Имперского колледжа Лондона (ICL), сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Команда изучила результаты 26 тыс. человек из медицинской базы UK Biobank, которые проходили тесты на интеллект, способность к рассуждению, время реакции и память.

Затем специалисты сравнили результаты со средней продолжительностью сна участников, его качеством и хронотипом (временем, когда мы чувствуем себя наиболее бодрыми и продуктивными).

Исследователи обнаружили, что любители поздно ложиться спать, или «совы», набирали большее количество баллов в заданиях на оценку когнитивных функций по сравнению со сторонниками ранних подъемов «жаворонками».

Более того, «жаворонки» показали в когнитивных тестах худшие результаты, чем представители промежуточного хронотипа, которые отходят ко сну и просыпаются не слишком рано и не слишком поздно.

Авторы исследования подчеркнули, что продолжительность сна имеет большую важность для продуктивной работы мозга, чем хронотип.

Ранее ученые назвали опасное последствие поздних отходов ко сну.

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