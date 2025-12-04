«Привыкла уже»: адвокат Митрошиной рассказал о ее реакции на продление ареста

Блогер Александра Митрошина «уже привыкла» к домашнему аресту, поэтому на его продление отреагировала спокойно. Об этом «Газете.Ru» рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов, назвав необоснованным решение суда не менять меру пресечения.

«Александра чувствует себя отлично. Относительно продления домашнего ареста Александра не отреагировала как-то по-особенному. Привыкла уже. Решение суда считаем немотивированным, необоснованным и шаблонным», — сказал он.

4 декабря Тверской суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Сторона защиты попросила изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношении блогера поступило в суд 1 ноября. Следствие считает, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве.

В рамках дела были собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению данного преступления, заявили в СК. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На первоначальном этапе расследования дела блогер вину признала, но затем она изменила свою позицию, признавшись частично, рассказали в ведомстве. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Митрошина подала иск против юристов, обещавших ей паспорт Вануату.