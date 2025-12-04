Блогеру Митрошиной продлили домашний арест

Тверской суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения», — заявил судья Алексей Криворучко.

Помимо этого, сторона защиты попросила изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной поступило в суд 1 ноября. Следствие установило, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов. Часть этих денег она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве.

В рамках дела были собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению данного преступления, заявили в СК. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На первоначальном этапе расследования дела блогер вину признала, но затем она изменила свою позицию, признавшись частично, рассказали в ведомстве. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Митрошина подала иск против юристов, обещавших ей паспорт Вануату.