В Москве эвакуируют здание, в котором распылили неизвестное вещество

«112»: в Москве эвакуируют здание после отравления мужчины неизвестным веществом
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве проводят эвакуацию людей из жилого дома, в котором ранее мужчина отравился неизвестным веществом. Об этом пишет Telegram-канал «112».

«Людей эвакуируют из здания на Нижегородской улице, где ранее мужчина отравился неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на месте происшествия было выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредного вещества.

4 декабря агентство «Москва» сообщило о том, что один человек пострадал в результате распыления неизвестного вещества в квартире дома на Нижегородской улице в российской столице. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали сотрудники скорой помощи.

В публикации уточнялось, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. При этом канал «112» писал о том, что в здании могут находиться и другие люди.

Ранее в Казани пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.

