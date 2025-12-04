На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В жилом доме в Москве распылили неизвестное вещество

В Москве при распылении неизвестного вещества в жилом доме пострадал человек
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Один человек пострадал в результате распыления неизвестного вещества в квартире дома на Нижегородской улице в российской столице. Об этом пишет Агентство «Москва».

«Его (пострадавшего — «Газета.Ru») госпитализировали медики скорой в тяжелом состоянии», — говорится в материале.

В нем уточняется, что на месте происшествия уже находятся сотрудники оперативных служб.

Telegram-канал 112 написал, что в здании могут находиться и другие люди. По информации журналистов, спасатели будут обследовать дом в специальных защитных костюмах.

2 декабря в многоквартирном доме на Вокзальном шоссе в Орске произошла утечка газа. В результате шесть человек были госпитализированы с отравлением. Сначала в больницу отвезли женщину с двумя детьми, а затем еще троих пострадавших. Предварительно, причиной утечки стало неисправное газовое оборудование.

В начале ноября в Дагестане один взрослый и двое детей отравились угарным газом. Журналисты РЕН ТВ со ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщили, что люди могли отравиться из-за использования несертифицированного газового оборудования и дымохода, в котором отсутствовала тяга. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Казани пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.

