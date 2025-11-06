На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Взрослый и двое детей отравились угарным газом в Дагестане

В Дагестане взрослый и двое детей отравились угарным газом
true
true
true
close
Elya Vatel/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане три человека попали в больницу с отравлением угарным газом. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в частном доме, расположенном в селе Чанкурбе Буйнакского района. Оттуда в центральную городскую больницу Буйнакска с признаками отравления угарным газом доставили двоих детей и одного взрослого.

Состояние всех троих пострадавших врачи оценили как средне тяжелое, угроза жизни отсутствует. По предварительным данным, причиной их отравления стало использование несертифицированного газового оборудования, а также дымоход, в котором отсутствовала тяга.

Ранее казанский пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами