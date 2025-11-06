Взрослый и двое детей отравились угарным газом в Дагестане

В Дагестане три человека попали в больницу с отравлением угарным газом. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в частном доме, расположенном в селе Чанкурбе Буйнакского района. Оттуда в центральную городскую больницу Буйнакска с признаками отравления угарным газом доставили двоих детей и одного взрослого.

Состояние всех троих пострадавших врачи оценили как средне тяжелое, угроза жизни отсутствует. По предварительным данным, причиной их отравления стало использование несертифицированного газового оборудования, а также дымоход, в котором отсутствовала тяга.

Ранее казанский пенсионер отравился газом, пытаясь обогреть дом с помощью плиты.