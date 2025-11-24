На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о вреде увлажнителя воздуха для глаз

Врач Сулейманова: увлажнители воздуха могут провоцировать зуд и покраснение глаз
Freepik

Загрязненные домашние увлажнители воздуха могут навредить здоровью глаз, распространяя в воздухе бактерии и споры плесени. Неправильная эксплуатация приборов может вызвать аллергические реакции и раздражение слизистой оболочки глаз. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.

По словам эксперта, наиболее опасны ультразвуковые модели увлажнителя воздуха, создающие холодный туман вместе с солями, пылью и микроорганизмами из грязного резервуара. Она объяснила, что все эти частицы оседают на коже и слизистой глаз, провоцируя слезотечение, покраснение и зуд. Риск особенно велик, если прибор находится рядом с лицом или направлен в сторону спального места.

Специалист рассказала, что минимизировать проблемы удастся, если поддерживать в помещении влажность на уровне от 40 до 60%. Для точного измерения этих показателей Сулейманова порекомендовала использовать гигрометр.

Помимо этого, важно регулярно ухаживать за увлажнителем воздуха, ежедневно сливая из него остатки воды, протирая резервуар и промывая прибор с мягким моющим средством каждые несколько дней. Эксперт отметила, что для заправки устройства нужно использовать дистиллированную или маломинерализованную воду, чтобы уменьшить образование белого налета на мебели и снизить концентрацию твердых частиц в воздухе. Также важно менять фильтры и картриджи, ориентируясь на установленный производителем график.

По словам врача, при появлении симптомов аллергического воспаления, в числе которых зуд век, покраснение обоих глаз и слизистые выделения, необходимо временно начать пользоваться очками или однодневными контактными линзами. Помимо этого, контролировать аллергическую реакцию помогут антигистаминные препараты двойного действия без консервантов, добавила специалист.

«Для уменьшения контакта с плесенью важно обеспечить регулярное проветривание, использовать вытяжку в сырых помещениях и своевременно устранять протечки. Консультация офтальмолога необходима при сохранении симптомов, а визит к аллергологу — при сезонном повторении проблем или наличии сопутствующих заболеваний», — объяснила эксперт.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев до этого объяснил, что осенью зрение подвергается повышенной нагрузке из-за короткого светового дня, частых туманов, дождливой погоды и слабого естественного освещения. По его словам, именно в этот период могут проявиться ранние признаки глаукомы и катаракты, которые часто остаются незамеченными.

Ранее врач рассказал об опасности сна на боку.

