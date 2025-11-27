Стало известно, какие новогодние елки наиболее аллергенные

Самыми аллергенными являются искусственные елки. Об этом RT рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

Специалист отметил, что искусственные елки, как правило, сделаны из пластика. Поэтому, пока они новые, их пластиковые элементы выделяют пластификаторы.

Болибок также отметил, что искусственные елки хранятся несколько лет, из-за чего на них скапливается бытовая пыль, провоцирующая аллергическую реакцию. По словам аллерголога, необходимо регулярно мыть дерево от пыли или пылесосить его.

Однако некоторые люди реагируют и на живые елки, предупредил врач.

«Некоторые сорта елок продолжают выделять пыльцу. Второе — содержание почвы с елкой. Сама почва содержит споры плесневых грибов. В тепле они начинают активно размножаться. Иногда даже чувствуется запах этих грибов», — объяснил он.

Естественные елки также выделяют смолистые вещества, которые также могут стать причиной аллергической реакции. Помимо этого, эфирные масла, содержащиеся в деревьях, могут раздражать дыхательные пути, добавил эксперт.

Основными симптомами аллергии на елку могут быть насморк, чихание, заложенность носа и слезящиеся глаза, а в тяжелых случаях из-за деревьев может появиться кашель, одышка, кожный зуд и сыпь.

Специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова до этого предупредила, что загрязненные домашние увлажнители воздуха могут навредить здоровью глаз, распространяя в воздухе бактерии и споры плесени. По ее словам, неправильная эксплуатация приборов может вызвать аллергические реакции и раздражение слизистой оболочки глаз.

