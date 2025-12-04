На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь

360.ru: по закону о тишине в новогоднюю ночь шумные компании могут оштрафовать
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

В России действует закон «О тишине», причем в различных регионах требования и санкции за нарушения могут различаться. Действие норм распространяется и на новогоднюю ночь, поэтому шумным компаниям грозят штрафы, уточняет 360.ru.

В Москве действует запрет на шум в выходные и праздничные дни в периоды с 23:00 до 7:00. В Подмосковье установлены другие временные рамки – запрет на шум действует с 22:00 до 12:00. В Ленинградской области – с 22:00 до 10:00.

Различается в зависимости от региона и сумма штрафа за нарушение режима тишины. Например, в столице придется заплатить от 1 тыс. до 2 тыс. рублей гражданам, за повторное взыскание эта сумма повышается до 2-3 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составляет 4-8 тыс. рублей, для юрлиц – от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

Что касается частного сектора, то вопрос соблюдения тишины здесь регулируется только в отдельных регионах. Например, в Московской области действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», по которому наказания предусмотрены такие же ,как для жителей многоквартирных домов. В общественных местах вопрос соблюдения тишины находится в ведомстве местной администрации.

До этого россиян также предупредили, что за распитие алкоголя во дворе, в подъезде или даже на общем балконе многоквартирного дома грозит штраф. Как пояснил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пить алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 0,5% запрещено во всех общественных местах — по ст.20.20 КоАП за это грозит штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Запрет распространяется в том числе на общие балконы домов, на которые есть доступ жильцов с лестничной клетки – это общедомовое имущество, рассматриваемое наравне с коридорами, лифтами. Пить алкоголь можно только на своем балконе, к которому есть доступ у жильцов одной квартиры.

Ранее юрист рассказал, как россияне могут защитить себя от шумных соседей.

