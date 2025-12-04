Юрист рассказал, как россияне могут защитить себя от шумных соседей

Россияне на законном основании могут защитить себя от шумных соседей. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Станислав Рыбчинский.

Он уточнил, что в стране нет единого закона о соблюдении тишины. В разных регионах имеются свои незначительно отличающиеся друг друга правила. В соответствии с ними в разрешенное время соседи имеют право шуметь, например, делать ремонт, слушать музыку. Так, действующий в Москве закон «О соблюдении покоя граждан и тишины» устанавливает, что днем можно шуметь с 07:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в праздники с перерывом с 13:00 до 15:00. По воскресеньям и в нерабочие праздничные дни надо соблюдать тишину.

Адвокат посоветовал при нарушении соседями правил соблюдения тишины сразу же вызывать полицию для составления административного протокола. Штраф за такое правонарушение составляет от одной до трех тысяч рублей.

3 декабря юрист Тургунбой Зокиров сообщил, что даже празднование Нового года с юридической точки зрения не освобождает жителей Москвы от ответственности за шум в ночное время.

Ранее россиянам рассказали о нюансах привлечения к ответственности за шум в квартире.