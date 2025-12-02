Россиян предупредили о штрафах за распитие шампанского во дворе или на балконе

ЖКХ-эксперт Бондарь: за распитие шампанского во дворе и на балконе грозит штраф

В новогоднюю ночь россияне часто с компанией выходят на улицу с бокалами шампанского в руках. Однако за распитие алкоголя во дворе, в подъезде или даже на общем балконе многоквартирного дома грозит штраф, напомнил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Во всех общественных местах в России запрещено пить алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 0,5%, то есть это правило касается как, например, пива, так и более крепких напитков, отметил специалист. По ст.20.20 КоАП за это грозит штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.

«Сотрудникам полиции достаточно зафиксировать сам факт распития спиртного в запрещенном месте. Каждый участник застолья, вероятно, получит отдельный штраф, даже если компания большая», — пояснил Бондарь.

Запрет распространяется и на общие балконы домов, на которые есть доступ жильцов с лестничной клетки – это общедомовое имущество, рассматриваемое наравне с коридорами, лифтами, добавил эксперт. Пить алкоголь можно только на своем балконе, к которому есть доступ у жильцов одной квартиры, пояснил он.

«Также закон допускает распитие спиртного внутри квартиры, в ресторанах и кафе, имеющих лицензию на продажу алкоголя, и на частных участках», — заключил Бондарь.

До этого депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что россиянам нужно помнить о правилах пожарной безопасности и нормах эксплуатации общего имущества при установке гирлянд с внешней стороны окон. Если выяснится, что допущено нарушение, то за это грозит штраф до 15 тыс. рублей. Так, при желании закрепить гирлянду снаружи необходимо получить согласие управляющей компании или ТСЖ, причем допускается устанавливать только сертифицированные уличные гирлянды с влагозащитой.

