В Уссурийске вспыхнул заброшенный цирк, его крыша рухнула

В Уссурийске загорелся заброшенный цирк. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на улице Чичерина. До этого заброшенное здание цирка уже горело. В этот раз открытое горение ликвидировали 34 пожарных и 13 единиц техники на площади в 700 кв. м. Крыша цирка рухнула. При этом никто не пострадал.

В начале ноября на северо-востоке Франции сгорел один из старейших монастырей картезианцев (монахи католического ордена, основанного в 1084 году святым Бруно Кельнским; название связано с его первой обителью Великой Шартрезой/фр. La Grande Chartreuse). Крыша и перекрытия бывшего монастыря были полностью уничтожены огнем. В борьбе с возгоранием на протяжении шести часов участвовали 50 пожарных. Пламя распространилось на площади в 700 кв. м. Мэр Анн Фрэпон отметила, что от исторического здания остались только стены, спасти ничего не удалось. Она назвала пожар «катастрофой».

Ранее зебра по имени Рон спаслась при пожаре в белгородском зоопарке.