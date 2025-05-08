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Россиянам назвали способ борьбы с шопоголизмом

Финансист Канивец: россиянам следует пойти к психологу для борьбы с шопоголизмом
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россиянам, которые тратятся на покупки ради положительных эмоций, нужно обратиться к психологу, заявила «Газете.Ru» финансовый консультант Екатерина Канивец.

«В первую очередь человеку, который страдает от шопоголизма, важно обратиться к психологу. Это позволит разобраться с корнем проблемы — почему вместо того, чтобы инвестировать деньги с умом, потребитель тратит все средства на маркетплейсах? С чем связано чувство радости именно от приобретения товара и почему он не видит другого способа выйти в ресурсное состояние? Онлайн-шопоголизм, как и любая иная зависимость, негативно влияет на финансовое состояние россиян. Дело не заканчивается тратой средств, которые могли бы пойти на формирование финансовой подушки или принести доход. Бывают случаи, когда люди залезают в долги, открывают кредитные карты и берут кредиты на такие покупки. В условиях высокой ключевой ставки это — максимально невыгодное и опрометчивое решение», — отметила Канивец.

По ее словам, суть проблемы онлайн-шопоголизма — в чрезмерной доступности покупок: как финансовой, так и логистической. Канивец пояснила, что по щелчку пальцев можно заказать и получить товар в удобное время, да еще и с большой скидкой. Эксперт считает, что маркетплейсы стимулируют импульсивные траты — они постоянно предлагают «горящие» скидки и «нужные» товары. В результате люди могут не просто потерять контроль над бюджетом — они теряют сам навык осознанного потребления, заключила Канивец.

По данным Сбермаркетинга, в 2025 году 70% покупателей за границей планируют приобретать товары в дисконт-магазинах.

Ранее сообщалось, что 11% опрошенных россиян тратят зарплату на праздник для себя.

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