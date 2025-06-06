Один час курения кальяна равен выкуриванию 100 сигарет, сказал врач

Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет. Это связано не только с количеством затяжек, но и с глубиной их вдыхания и длительностью воздействия дыма на организм, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«На первый взгляд, кальян может казаться относительно безвредной альтернативой сигаретам: ароматизированный табак, прохождение дыма через воду, длительный и «расслабляющий» ритуал курения. Однако научные данные говорят о прямо противоположном. ВОЗ предоставляет подробную информацию о вреде курения кальяна и его сопоставимости с курением сигарет. ВОЗ указывает, что типичная сессия курения кальяна продолжается около часа и сопровождается примерно 200 затяжками, в то время как при выкуривании одной сигареты человек делает в среднем 20 затяжек. Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет», — объяснил врач.

По словам Исаева, дым кальяна содержит многие из тех же токсичных веществ, что и сигаретный: никотин, угарный газ, тяжелые металлы, канцерогены. Прохождение дыма через воду не устраняет эти вещества, а лишь создает ложное ощущение «мягкости» и безопасности. Это может способствовать еще более глубокому вдыханию токсинов.

«Табак в сигаретах горит при температуре около 900°C. Это высокотемпературное горение приводит к образованию множества токсичных веществ, включая канцерогены. В кальяне табак подвергается тлению при более низкой температуре (около 450–600°C), нагревается углем. Несмотря на более низкую температуру, это не делает процесс безопасным. Дым кальяна содержит те же токсичные вещества, что и сигаретный дым, включая никотин, угарный газ, тяжелые металлы, канцерогены и продукты горения. Что касается привыкания, то здесь также нет причин считать кальян безопаснее. Уже после нескольких эпизодов регулярного употребления может формироваться как психологическая, так и физиологическая зависимость», — рассказал Исаев.

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