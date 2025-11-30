На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На певицу МакSим подали в суд из-за долга по коммуналке

maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На певицу МакSим подали в суд из-за долга по коммунальным услугам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, уже на протяжении нескольких месяцев МакSим не оплачивает две задолженности за коммунальные услуги. Первый долг в 173 тысячи рублей числится на пятикомнатной квартире артистки площадью 300 квадратных метров. Жилье расположено на 31-м этаже ЖК «Триумф-Палас» в Хорошевском районе. Стоимость недвижимости оценивается в 280 миллионов рублей.

Вторая задолженность составляет 18 тысяч рублей. Эту сумму певица не отплатила за коммунальные услуги в своей трехкомнатной квартире ЖК «Дом на Истринской» площадью 120 квадратных метров. По данным риелторов, такое жилье стоит 52 миллиона рублей.

Shot отмечает, что МакSим также владеет еще одной квартирой в ЖК «Триумф-Палас», но площадью 67 квадратных метров. На ней не числится долгов.

29 ноября Telegram-канал «Звездач» сообщил, что МакSим может заработать на своем масштабном сольном концерте более 14 миллионов рублей.

Ранее эксперт раскрыла стоимость ремонта у МакSим.

