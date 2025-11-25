Правительство утвердило лимиты роста платы за ЖКУ на 2026 год

Правительство России утвердило индексы платы за коммуналку в 2026 году

Правительство России установило предельные значения индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С 1 января 2026 года предельный индекс роста совокупной платы за ЖКХ во всех регионах составит в среднем 1,7%. С 1 октября лимиты будут различаться: в Москве - 15%, Московской области - 12,8%, Санкт-Петербурге - 14,6%, Ленинградской области - 9,2%, Хабаровском крае и на Чукотке - 8%, в Ставропольском крае - 22%.

«Индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры», - отметили в Федеральной антимонопольной службе.

Для льготных категорий граждан предусмотрена адресная поддержка, включая субсидии на оплату ЖКУ. ФАС будет контролировать соблюдение регионами установленных лимитов.

С 1 марта будущего года в России сместится срок оплаты жилищно-коммунальных услуг.

