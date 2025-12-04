В Совфеде россиянам напомнили об индексации пенсии в 2026 году

В 2026 году россиянам проиндексируют социальные пенсии и другие выплаты. Они повысятся на 6,8% с 1 апреля, напомнила в беседе с RT председатель комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.

Индексацию произведут в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, отметила сенатор. Помимо этого, вырастут другие выплаты, которые зависят от уровня соцпенсии.

«Это значит, что пособия, которые рассчитываются исходя из размера социальной пенсии, также значительно увеличатся. Важно отметить, что индексация социальных и страховых пенсий проводится отдельно», — объяснила Перминова.

Она также напомнила, что соцпенсии получают граждане, которым не хватило трудового стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Напомним, пенсии некоторых 80-летних россиян повысятся на 35% в январе 2026 года по сравнению с декабрем. Это юбиляры декабря, которые помимо индексации, также получат дополнительно увеличенные на 11 тыс. рублей выплаты, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он пояснил, что на такую динамику повлияют индексация страховых пенсий на 7,6%, удвоение фиксированной выплаты и включение в нее надбавки за уход. Так, если страховая пенсия в декабре 2025 года составляла 40 тыс. рублей, то в январе 2026 года она будет увеличена до 54 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии.