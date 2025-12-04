На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

РИА: мошенники обманывают россиян под предлогом перерасчета пенсии
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда с предложением пересчитать пенсии за 2016-2018 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе разговора злоумышленники называют полные персональные данные жертвы, создавая видимость легитимности, и сообщают о якобы положенной доплате. Далее мошенники просят жертву назвать следующие цифры его карты, тем самым получив полный номер, а затем спрашивает и код, который приходит в смс.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали пользоваться тем, что к концу года россияне разбираются с налогами. Аферисты рассылают сообщения от лица налоговой службы, причем на фоне того, что в конце года все сообщения от ведомства ожидаемы и приоритетны, жертвы часто слепо им доверяют.

В Иркутской области пенсионер отдал мошенникам деньги, которые копил 23 года. Пострадавшей также оказалась и девушка-курьер, которую аферисты обманули по аналогичной схеме, а затем заставили работать на себя.

Ранее юристы рассказали, как снизить риски при покупке жилья и защититься от мошенников.

