Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

Мошенники начали обзванивать россиян от лица Пенсионного фонда с предложением пересчитать пенсии за 2016-2018 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе разговора злоумышленники называют полные персональные данные жертвы, создавая видимость легитимности, и сообщают о якобы положенной доплате. Далее мошенники просят жертву назвать следующие цифры его карты, тем самым получив полный номер, а затем спрашивает и код, который приходит в смс.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали пользоваться тем, что к концу года россияне разбираются с налогами. Аферисты рассылают сообщения от лица налоговой службы, причем на фоне того, что в конце года все сообщения от ведомства ожидаемы и приоритетны, жертвы часто слепо им доверяют.

В Иркутской области пенсионер отдал мошенникам деньги, которые копил 23 года. Пострадавшей также оказалась и девушка-курьер, которую аферисты обманули по аналогичной схеме, а затем заставили работать на себя.

