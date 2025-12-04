Диетолог дала советы по выбору хлеба на похудении

На похудении можно есть хлеб, однако, важно выбирать наиболее полезные варианты. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Полина Ларцева.

«Хлеб, от которого не толстеют, видно сразу — корочка бугристая, рыжеватая, мякиш плотный», — отметила эксперт.

Так, например, можно выбрать хлеб с отрубями, где содержится мало простых углеводов, зерновой хлеб с высоким уровнем клетчатки, бессолевые сорта, которые будут меньше задерживать воду. К полезным диетолог также отнесла изделия с повышенным содержанием йода и увеличенным содержанием пищевых волокон, а также сухие хлебцы и диетические сорта.

При этом Ларцева призвала избегать хлеба, в котором содержатся искусственные разрыхлители, синтетические закваски и избыточное количество жиров и сахара.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко до этого говорил, что с учетом снижения производства за 35 лет в 15 раз в России можно говорить о том, что страна теряет ржаное хлебопечение. Свириденко отметил, что производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн. Рожь недорогая, при этом урожайность у нее невысокая.

