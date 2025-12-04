На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог дала советы по выбору хлеба на похудении

Диетолог Ларцева: хлеб с отрубями подойдет худеющим людям
true
true
true
close
Ming.W/Shutterstock/FOTODOM

На похудении можно есть хлеб, однако, важно выбирать наиболее полезные варианты. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Полина Ларцева.

«Хлеб, от которого не толстеют, видно сразу — корочка бугристая, рыжеватая, мякиш плотный», — отметила эксперт.

Так, например, можно выбрать хлеб с отрубями, где содержится мало простых углеводов, зерновой хлеб с высоким уровнем клетчатки, бессолевые сорта, которые будут меньше задерживать воду. К полезным диетолог также отнесла изделия с повышенным содержанием йода и увеличенным содержанием пищевых волокон, а также сухие хлебцы и диетические сорта.

При этом Ларцева призвала избегать хлеба, в котором содержатся искусственные разрыхлители, синтетические закваски и избыточное количество жиров и сахара.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко до этого говорил, что с учетом снижения производства за 35 лет в 15 раз в России можно говорить о том, что страна теряет ржаное хлебопечение. Свириденко отметил, что производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн. Рожь недорогая, при этом урожайность у нее невысокая.

Ранее россиянам назвали худшие блюда, которые часто едят на завтрак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами