Психолог раскрыла, что должно насторожить в детском письме Деду Морозу

По письму, которое ребенок написал Деду Морозу, иногда можно выявить возможные психологические проблемы. Об этом «Москве 24» заявила детский психолог Наталья Наумова.

Так, например, если дети уделяют внимание только личным достижениям, это может говорить о попытке понравиться родителям и получить их любовь. Просьбы о слишком большом количестве подарков могут указывать на то, что им не хватает внимания.

«Еще одним тревожным сигналом могут стать примерно такие фразы: «Не верь тому-то, он ябеда и плохо обо мне напишет, а я на самом деле вел себя хорошо». Это иногда говорит о том, что ребенок тревожный и, возможно, подвергается жесткому наказанию в семье, поэтому боится, что ему не поверят», — отметила Наумова.

К тревожным звоночкам она также отнесла просьбы подарить некий волшебный объект. При этом психолог добавила, что причины появления определенных детских фраз в письме Деду Морозу могут быть разными. Разобраться в возможных проблемах поможет посещение специалиста.

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что маленьким детям, которые верят в Деда Мороза, россиянам стоит аккуратно объяснить, что у зимнего волшебника тоже есть финансовые ограничения: подарков должно хватить всем, а значит, слишком дорогие вещи он дарить не может.

