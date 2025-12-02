На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам посоветовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза

Маленьким детям, которые верят в Деда Мороза, россиянам стоит аккуратно объяснить, что у зимнего волшебника тоже есть финансовые ограничения: подарков должно хватить всем, а значит, слишком дорогие вещи он дарить не может. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Родители могут предложить ребенку написать письмо с несколькими вариантами подарков в определенной, заранее оговоренной сумме. Совместное обсуждение списка помогает мягко обозначить границы и вместе подобрать более доступные альтернативы. Со старшими детьми договориться проще: им можно прямо предложить составить список желаний или вишлист. Если запросы оказываются слишком смелыми, нужно открыто поговорить о реальном семейном бюджете и других запланированных расходах», — отметила Дайнеко.

По ее словам, важно не стыдить ребенка за высокие ожидания, а спокойно объяснить, почему покупка сейчас не по карману. Если вещь действительно нужна, можно обсудить план по достижению цели: заранее заложить покупку в бюджет, предложить ребенку поучаствовать в софинансировании за счет карманных денег, подработок или денежных подарков, рекомендовала Дайнеко.

В семьях, где несколько детей, Дайнеко посоветовала подбирать подарки примерно в одной ценовой категории. Объяснять более бюджетный вариант «плохим поведением» или «низкими заслугами» не стоит — это способ испортить атмосферу праздника и надолго оставить осадок от несправедливости, считает эксперт.

Специалист напомнила, что подарочный бюджет лучше планировать заранее. Покупка в последние дни декабря увеличивает риск не успеть найти нужную вещь и переплатить, уверена эксперт. Время на сравнение цен, поиск акций и скидок, использование программ лояльности и кешбэка помогает снизить расходы и все же исполнить часть желаний ребенка, считает Дайнеко.

Она заключила, что договоренности, к которым взрослые и дети приходят вместе, нужно максимально соблюдать. Так ребенок на практике видит, как работает планирование, почему важно учитывать финансовые рамки и почему стоимость подарка не равна силе родительской любви, подытожила эксперт.

Ранее Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка.

