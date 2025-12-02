«Рейс закончился, освобождайте самолет»: борт с россиянами сел в «голой степи» Казахстана

Самолет с россиянами на борту, летевший из Стамбула в казахстанский Актобе, приземлился «в голой степи» в Актау — в 1,5 тыс. км от пункта назначения. После посадки экипаж заявил, что «рейс закончился», и потребовал освободить самолет. 16 человек, в том числе 11 граждан РФ, отказались выходить: как пояснила «Газете.Ru» одна из пассажирок, они «не знали, как в чужой стране самостоятельно без местных денег добираться в Актобе». В итоге путешественники провели на борту пять часов, пока в ситуацию не вмешалось российское консульство.

2 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что самолет турецкого авиаперевозчика Pegasus, летевший по маршруту Стамбул — Актобе, приземлился в другом казахстанском городе, Актау. При этом «посадка произошла почему-то не в аэропорту, а в голой степи».

Со ссылкой на слова пассажиров Baza рассказала, что рейс «сразу пошел не по плану»: вначале его задержали на восемь часов, а в небе самолет провел не три часа, как планировалось, а шесть. После посадки выяснилось, что лайнер находится в совсем другом городе на расстоянии около полутора тысяч километров от пункта назначения.

«Далее началось самое странное: экипаж рейса сообщил пассажирам, что полет окончен и им пора покинуть самолет. На борту были граждане России и Казахстана, все — в шоке от сложившейся ситуации. Но бортпроводники и пилот были непреклонны и настаивали на том, что перелет завершен», — пишет Baza.

В итоге, по данным Telegram-канала, казахстанцы согласились покинуть борт и отправились до места назначения своими силами. Россияне же отказывались, «не зная, куда им обращаться и ехать».

«Билетов нет, переживаем очень»

Как рассказала «Газете.Ru» одна из пассажирок, Анастасия, рейс посадили в Актау из-за тумана. Эту информацию подтвердило и местное агентство «Казинформ»: по его данным, из-за непогоды была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта Актобе, а пассажирские рейсы перенаправляли в Актау и Атырау.

«Сказали дословно «рейс закончился, освобождайте самолет» и добираться самостоятельно. Только расстояние между Актобе и Актау более 1500 км. Самолет покинули только жители Казахстана, все россияне остались в салоне, так как мы не знаем, как в чужой стране самостоятельно без местных денег добираться из Актау, в который мы все лететь не планировали, в Актобе», — рассказала она.

Посольство России в Казахстане уточнило: после посадки покинуть самолет отказались 16 человек, из которых 11 — граждане России. Впоследствии ситуацию удалось урегулировать.

«Группа [пассажиров] <...> согласилась покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные прямые и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря», — заявили в диппредставительстве.

Как уточнила «Газете.Ru» Анастасия, это произошло лишь после того, как об инциденте узнали в российском консульстве. До этого в течение 11 часов — 6 часов полета и 5 часов ожидания в самолете — экипаж даже не предлагал пассажирам ни воды, ни еды.

«После того, как информация дошла до консульства и СМИ, к нам приехали представители транспортной прокуратуры, и нас наконец-то отвезли в гостиницу. Перед этим волонтеры накормили нас в аэропорту. Пообещали завтра вечером транзитом через Алматы отправить в Актобе. Переписали паспортные данные, но билетов на руках пока нет. Естественно, переживаем очень», — рассказала девушка.

При этом представитель авиакомпании сообщил ТАСС, что ситуация была штатной.

«Вопросы с пассажирами и рейсами решены в рамках стандартных процедур, принятых в компании на случай изменения маршрутов из-за непогоды», — отметил он.