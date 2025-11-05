Пассажирку, потребовавшую посадить ее рядом с бойфрендом, вывели из самолета

Эмоциональный срыв пассажирки стал причиной почти двухчасовой задержки рейса авиакомпании HK Express из вьетнамского Дананга в Гонконг, пишет Daily Mail. Женщина кричала и требовала, чтобы ее посадили рядом с бойфрендом.

Конфликт, по словам свидетелей, начался еще в терминале аэропорта. Пассажирка устроила скандал своему спутнику, обвиняя его в «неподобающем поведении» и интересе к другим женщинам. Мужчина, в свою очередь, якобы упрекал ее в неверности.

На кадрах, сделанных очевидцами внутри самолета, видно, как женщина в состоянии истерики хватает за руку стюардессу, кричит и плачет. Другие пассажиры в недоумении наблюдают за происходящим. В результате действия пассажирки были расценены как неадекватные и угрожающие безопасности полета. Экипаж принял решение высадить ее из самолета.

Рейс, который изначально должен был вылететь в 18:30 по местному времени, в итоге отправился в Гонконг только в 20:10. Представители авиакомпании пока не прокомментировали инцидент.

