Россиянам рассказали о нюансах привлечения к ответственности за шум в квартире

Существуют региональные нормативные акты, согласно которым, за нарушение тишины предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей. Об этом в интервью Tsargrad.tv напомнил председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин. Однако, по его словам, необходимо, чтобы правоохранители зафиксировали правонарушение с помощью шумомера.

У полицейских, как правило, нет этих приборов, поэтому они чаще всего прекращают шум, а не штрафуют. Для того, чтобы назначить наказание, необходимо вызвать представителей Роспотребнадзора, у которых шумомер в наличии. При этом стоит помнить, что ведомство не является оперативным и не приедет быстро, продолжил эксперт.

«Вы подаете заявку, они приезжают, когда могут. Через неделю, через две. И фиксируют отсутствие шума. Заявка не оправдалась, но вы должны за это заплатить. Вы — потому что это услуга. Поэтому это тоже не работает», — отметил Крохин.

Когда шумная компания нарушает общественный порядок, полиция может воздействовать на нее другими методами. Например, забрать в отдел или привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, добавил он.

До этого Крохин говорил, что за установку новогодних гирлянд в подъездах и на балконах штрафы не предусмотрены, поскольку это не является перепланировкой, реконструкцией или переустройством.

Самое главное, по его словам, — соблюдение правил пожарной безопасности. Должно использоваться исправное оборудование, которое не содержит горючих, легко воспламеняющихся материалов.

