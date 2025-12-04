Суд вынес приговор экс-заместителю министра транспорта Хабаровского края

Замминистра транспорта Хабаровского края Пронкин получил 8,5 года за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя министра транспорта Хабаровского края Дениса Пронкина к 8,5 года лишения свободы за коррупцию. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Денис Пронкин и руководитель «Хабаровскуправтодора» Евгений Зайцев получили от бизнесмена Бориса Голдгамера 29 млн рублей. За это чиновники обещали предпринимателю победу в конкурсах на ремонт асфальта в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Размер взятки должен был вырасти до 57 млн рублей, но вмешались правоохранительные органы.

Суд обязал Пронкина выплатить штраф в размере 114 млн рублей. Дело в отношении Зайцева приостановлено.

28 ноября стало известно, что бывшему исполняющему обязанности вице-губернатора Севастополя Евгению Горлову вынесли приговор по делу о взятке.

26 ноября сообщалось, что суд взыскал с бывшего министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова свыше 33,8 млн рублей неподтвержденных доходов.

Ранее Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров.