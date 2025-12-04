Стало известно, когда пассажиры самолета с загоревшимся двигателем вылетят из Москвы

Рейс Red Wings на Пхукет после возгорания двигателя перенесен на 5 декабря

После возгорания двигателя самолета Red Wings, летевшего из Москвы на Пхукет, пассажиров отправят в место назначения 5 декабря, передает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Там уточнили, что вылет намечен на 01:40. На Пхукет пассажиров доставит резервный борт.

«Мы разместили пассажиров в гостинице за счет авиакомпании. Так обязан поступать каждый ответственный перевозчик», — отметили в Red Wings.

Накануне вечером самолет Boeing 777-200, следовавший из Москвы в Пхукет, вылетел из Домодедово с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. У лайнера загорелся левый двигатель. Самолет был вынужден вернуться в Домодедово. Посадка прошла успешно.

Ранее пассажир рейса Москва — Пхукет рассказал о нехарактерном запахе в салоне.