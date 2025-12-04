В Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента

С 1 января стоимость одного пенсионного коэффициента составит около 157 рублей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — сказал он.

Пенсия по старости в России состоит из страховой части и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно.

До этого депутат Госдумы Бессараб заявляла, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что многие неверно истолковали ее слова как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. По его словам, таких планов на сегодняшний день нет.

Ранее профессор Сафонов заявил, что в России есть способы не повышать пенсионный возраст.