Эксперт опроверг неизбежность нового повышения пенсионного возраста

В России нет необходимости обязательного повышения пенсионного возраста — важно лишь сохранить текущую систему соцстрахования и роста производительности труда. Что касается прогнозов о том, что вскоре число пенсионеров превысит количество работающих граждан, то такие перепады неизбежно происходят с самого начала создания пенсионной системы, заявил НСН профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Так он прокомментировал сообщение «Коммерсанта» о том, что через 20 лет повышение пенсионного возраста 2018 года исчерпает положительный эффект. К этому времени на фоне старения населения и повышения нагрузки на бюджет могут понадобиться новые реформы, пишет издание. Однако, по мнению Сафонова, ничего страшного в такой ситуации нет – численность работающего населения куда менее важна, чем рост производительности труда.

«С момента образования 120 с лишним лет назад пенсионная система всегда сталкивалась с ситуацией, когда постепенно происходило сокращение количества работающих по отношению к количеству получателей пенсии, — добавил профессор. — Этот эффект всегда компенсировался ростом производительности труда и ростом заработных плат».

Прогнозы о неизбежном повышении пенсионного возраста могут звучать только при условии, что в ближайшие 20 лет в России не будет расти производительность труда, как и уровень зарплаты, пояснил специалист. По его словам, сегодняшняя ситуация позволяет менять зарплату в соответствии с инфляцией и балансировать пенсионную систему с помощью страховых взносов работодателей. Для этого достаточно экономического роста в 5% — и это без учета налогового покрытия, отметил Сафонов. Он также напомнил, что в России регулярно растут зарплаты, особенно за квалифицированный труд, что позволяет наращивать отчисления в Соцфонд и успешно выплачивать людям пенсии.

Даже если будет расти средняя продолжительность жизни, пересматривать возраст выхода на пенсию не придется — так, например, во многих других странах этот показатель выше, чем в России, и при этом на Западе на пенсию выходят раньше установленных сроков на 3-3,5 года, подчеркнул специалист.

«Поэтому нет никаких суперпроблем, о которых можно сейчас говорить», — заключил профессор.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что многие неверно истолковали ее слова как обсуждение нового повышения пенсионного возраста, и заверил, что таких планов на сегодняшний день нет.

Ранее сообщалось, что многодетным отцам хотят разрешить выходить на пенсию раньше.