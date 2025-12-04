На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таиланд снял более чем полувековой запрет на продажу алкоголя днем

В Таиланде сняли запрет на продажу алкоголя в дневное время
true
true
true
close
Day2505/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, действовавший в магазинах, барах и заведениях общепита между 14:00 и 17:00, более 50 лет. Об этом сообщает Thai PBS со ссылкой на опубликованный в Royal Government Gazette указ правительства.

«Часы продажи алкоголя и алкогольной продукции настоящим устанавливаются с 11:00 до 00:00 часов», — говорится в документе.

Там отмечается, что новые правила будут в качестве эксперимента действовать в течение 180 дней с 3 декабря. После этого власти страны примут окончательное решение по поводу снятия запрета.

В указе уточняется, что в случае покупки спиртных напитков в барах и заведениях общепита люди могут допить их до 1:00. В общественных местах распитие алкоголя запрещено с полуночи.

До этого за употребление спиртных напитков и их приобретение днем был предусмотрен штраф в размере до 10 тыс. тайских бат (около 27 тыс. руб.). Исключения распространялись на международные аэропорты, зарегистрированные развлекательные заведения и отели.

Ранее пьяная россиянка выпала с балкона в Таиланде.

