В Московской области изменят правила частной застройки

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Московской области на три года экспериментального порядка регистрации индивидуальных жилых и садовых домов. Об этом сообщает РИА Новости.

Действие законопроекта предлагается распространить на земельные участки под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство и садоводство, которые будут приобретаться после после 1 января 2026 года.

В течение месяца после покупки владельцы участков получат через Госуслуги или по электронной почте градостроительный план земельного участка. В нем содержится информация об ограничениях на участке, в том числе о максимальной высотности дома и необходимых отступах от краев надела. При выявлении несоответствий кадастровый инженер обязан отказаться от выполнения кадастровых работ по подготовке технического плана.

