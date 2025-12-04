На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской области изменят правила частной застройки

Госдума хочет ввести новые правила частной застройки в Московской области
Shutterstock/FOTOGRIN

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Московской области на три года экспериментального порядка регистрации индивидуальных жилых и садовых домов. Об этом сообщает РИА Новости.

Действие законопроекта предлагается распространить на земельные участки под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство и садоводство, которые будут приобретаться после после 1 января 2026 года.

В течение месяца после покупки владельцы участков получат через Госуслуги или по электронной почте градостроительный план земельного участка. В нем содержится информация об ограничениях на участке, в том числе о максимальной высотности дома и необходимых отступах от краев надела. При выявлении несоответствий кадастровый инженер обязан отказаться от выполнения кадастровых работ по подготовке технического плана.

19 августа сообщалось, что россияне почти перестали строить жилье в ипотеку из-за отмены льготных кредитов.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать убытки тем, кого обманули при строительстве домов.

