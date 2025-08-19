На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне почти перестали строить жилье в ипотеку из-за отмены льготных кредитов

«Известия»: выдача ипотеки на строительство жилья упала в июне в пять раз
Shutterstock/FOTOGRIN

Число выданных кредитов на строительство жилья упало в июне почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. Причинами стали отмена массовой льготной ипотеки под 7% и ужесточении правил постройки домов, пишут «Известия».

Выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по итогам первого месяца лета опустились до 12 тыс. кредитов — это в 4,7 раза меньше, чем в 2024 году. Объемы выдач за тот же период сократились более чем втрое — до 47 млрд рублей. Займы на покупку уже готовых домов упали в два раза.

Эксперты отмечают, что во II квартале прошлого года 60% кредитов на ИЖС выдавалось по программе льготной ипотеки под 7%, которая была доступна всем россиянам, напомнила. Ее завершение в июле 2024 года сильно сократило объем выдач.

Кроме того, семейную ипотеку запретили оформлять заемщикам без детей в возрасте до шести лет. На снижение объемов выдачи также оказало влияние введение обязательных эксроу-счетов с 1 марта 2025 года. Раньше заемщик мог получить кредит и сам распоряжаться средствами, нанимая подрядчиков или строя дом своими силами, теперь деньги блокируются в банке до завершения строительства, причем возводить дом самому нельзя.

До этого «Известия» писали, что в правительстве готовят меры поддержки спроса на жилье и повышения доступности ипотечных программ для льготных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что в России запретят брать больше одного кредита в микрофинансовых организациях.

