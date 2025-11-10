На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили компенсировать убытки тем, кого обманули при строительстве домов

Миронов предложил возместить убытки пострадавшим от мошенников при строительстве домов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTOGRIN

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил «Газете.Ru», что внес совместно с депутатом Александром Аксененко в проект бюджета поправки, по которым предусматривается возможность компенсации гражданам, пострадавшим от мошенников при строительстве частных домов.

«С марта 2025 года в системе индивидуального жилищного строительства (ИЖС) заработала система эскроу-счетов. Но в предыдущие годы, когда сфера ИЖС активно развивалась, тысячи граждан стали жертвами мошенников при строительстве своих домов. Банки выдавали людям кредиты на ИЖС, при этом указывали подрядчиков, у которых они должны строиться. А подрядчики оказывались жуликами и не строили ничего. При этом заемщики продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье, даже когда факты мошенничества подтверждены. Такие обращения мы получаем со всей России. Минстрой оценивает количество пострадавших за 2023-2024 годы почти в 11 тысяч человек, по неофициальным оценкам, их число может достигать 20 тысяч. Среди них и многодетные семьи, и люди с инвалидностью, и семьи участников СВО – всем им необходимо помочь», — заявил парламентарий.

Миронов напомнил, что совместно с депутатом Аксененко уже обращался в правительство по данной проблеме. Тогда он предлагал обманутым подрядчиками россиянам предоставлять кредитные каникулы.

«В ответ Минфин сослался на рекомендации ЦБ, по которым банки могут помогать пострадавшим, в том числе списывать кредиты. Но это лишь рекомендации, и на деле банки часто отказывают людям в помощи. В проекте бюджета мы предлагаем предусмотреть механизм господдержки. Отдельной статьей прописать возможность компенсационных выплат гражданам-участникам ИЖС, пострадавшим из-за неисполнения договоров подрядчиками. Наша инициатива направлена на то, чтобы проблема «обманутых дольщиков» в ИЖС была в поле зрения государства. И чтобы государство в рамках бюджетного процесса могло помогать этим людям, которые так и не получили обещанного жилья и при этом вынуждены платить за него кредиты», — сказал Миронов.

Согласно поправке, размер и критерии назначения выплат должно определить правительство, рассказал депутат.

Ранее россиянам пообещали, что им будут реже отказывать в ипотеке в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами