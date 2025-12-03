Москвичам рассказали о погоде в выходные

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в выходные. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Небо будет облачным, местами будут приниматься небольшие осадки. <...> Температура в ночные часы слабо отрицательная, то есть около нуля. Дневная — слабо положительная, в пределах плюс одного - плюс трех градусов, не более того», — уточнила синоптик.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что привычная зима в Центральной России ожидается лишь во второй половине декабря. По его словам, ноябрь в Москве оказался на 4,3 градуса теплее климатической нормы и стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений, уступая лишь ноябрю 2013 года. За месяц выпало 74 мм осадков, что составляет 143% от нормы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до середины декабря в Москве высока вероятность сохранения плюсовых значений температуры воздуха без существенных осадков. Выпадения настоящего снега, по его словам, можно ожидать не ранее 13-15 декабря.

