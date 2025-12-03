На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в выходные. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Небо будет облачным, местами будут приниматься небольшие осадки. <...> Температура в ночные часы слабо отрицательная, то есть около нуля. Дневная — слабо положительная, в пределах плюс одного - плюс трех градусов, не более того», — уточнила синоптик.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что привычная зима в Центральной России ожидается лишь во второй половине декабря. По его словам, ноябрь в Москве оказался на 4,3 градуса теплее климатической нормы и стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений, уступая лишь ноябрю 2013 года. За месяц выпало 74 мм осадков, что составляет 143% от нормы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до середины декабря в Москве высока вероятность сохранения плюсовых значений температуры воздуха без существенных осадков. Выпадения настоящего снега, по его словам, можно ожидать не ранее 13-15 декабря.

Ранее сообщалось, что аномальное тело на юге России грозит дефицитом урожая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами