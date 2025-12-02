На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Абрикосы в ноябре»: аномальное тепло на юге России грозит дефицитом урожая

Союз садоводов РФ: аномально теплый ноябрь грозит дефицитом урожая в 2026 году
Shutterstock/FOTODOM

Аномально теплый конец осени на юге и в центре России напугал агрономов – звучат предупреждения о том, что это создает риски для урожая. В Крыму в ноябре на деревьях начали распускаться почки, из-за чего они могут не пережить внезапные морозы, пояснила председатель регионального крымского отделения «Союза садоводов России» Татьяна Олейник. В беседе с 360.ru она подтвердила, что сегодня есть серьезная угроза дефицита урожая в 2026 году.

По словам специалиста, почки набухли на абрикосе и яблоне, начала «просыпаться» черешня, зацвели сирень и каштаны. Причем многое в этом вопросе зависит от места высадки дерева – если оно находится на огороженном участке, защищенном от холодного ветра, то это способствует их пробуждению. Набухание почек, распускание листьев, образование завязей и плодов должно приходиться на весну.

«При таком аномальном тепле с солнцем на деревьях набухают почки, начинается активное сокодвижение. На это растения тратят огромные силы, а им нужно их накапливать для перезимовки», — пояснила Олейник.

Она подчеркнула, что такая ситуация считается опасной для зимы, так как в случае морозов кора деревьев может потрескаться, по ней начнут двигаться соки, в результате чего дерево может заболеть и погибнуть.

Все это, по словам эксперта, создает риски для будущего урожая – если внезапно ударят холода, многие плодовые деревья могут не пережить зиму. Но при этом сохраняется вероятность дождя – если он пройдет, то это позволит подготовить корни к зиме и спасти урожай, заключила специалист.

До этого синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в декабре в столичном регионе ожидается аномально теплая погода. Снег в ближайшее время не ляжет, так как этому помешают высокие температуры воздуха.

Ранее синоптик объяснил причину нехватки солнца в европейской части России.

