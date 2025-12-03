На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина сигнала бедствия на рейсе Москва — Пхукет

Mash: у летевшего из Москвы в Пхукет самолета загорелся один из двигателей
Toby Melville/Reuters

Причиной сигнала бедствия, который подал летевший из Москвы в Пхукет самолет, стало возгорание одного из двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, пожар уже ликвидирован. В настоящее время воздушное судно, на котором находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа, вырабатывает топливо, готовясь к возвращению в московский аэропорт Домодедово.

«Экипаж работает штатно, паники на борту нет», — сказано в публикации.

Незадолго до этого Mash сообщил, что самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия и начал кружить над Подмосковьем. По данным канала, Boeing 777-200 вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был сделать это в 20:55. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги.

21 ноября самолет компании Air Serbia, на борту которого находились Иван Ургант и Александр Гудков, внепланово сел в аэропорту Мюнхена. По данным Telegram-канала SHOT, что инцидент произошел на рейсе, следовавшем по маршруту ЛондонБелград. По предварительным данным, причиной экстренной посадки воздушного судна стало срабатывание датчика дыма в кабине экипажа.

Ранее самолет аварийно сел в московском аэропорту.

