Названа причина сигнала бедствия на рейсе Москва — Пхукет

Mash: у летевшего из Москвы в Пхукет самолета загорелся один из двигателей

Причиной сигнала бедствия, который подал летевший из Москвы в Пхукет самолет, стало возгорание одного из двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, пожар уже ликвидирован. В настоящее время воздушное судно, на котором находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа, вырабатывает топливо, готовясь к возвращению в московский аэропорт Домодедово.

«Экипаж работает штатно, паники на борту нет», — сказано в публикации.

Незадолго до этого Mash сообщил, что самолет авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия и начал кружить над Подмосковьем. По данным канала, Boeing 777-200 вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был сделать это в 20:55. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги.

