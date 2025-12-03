Собянин рассказал о численности трудовых мигрантов в Москве

Число трудовых мигрантов в российской столице последние несколько лет остается на одном и том же уровне. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ центр».

По его словам, в настоящее время ходит много спекуляций о том, что якобы количество трудовых мигрантов в городе увеличилось.

«С 2018 года количество трудовых мигрантов не изменилось, не изменилось вообще, сколько было столько и осталось», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил работу миграционного центра в связи с тем, что «хорошая статистика» по этим данным велась именно с 2018 года. Мэр Москвы добавил, что падение числа трудовых мигрантов фиксировалось лишь во время пандемии коронавируса, однако потом произошло восстановление.

11 ноября Сергей Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов. В нем говорится, что вносятся изменения в статью закона Москвы об установлении коэффициента, который отражает региональные особенности рынка труда. Так, региональный коэффициент в 2026-м вырастет и составит 2,9323. В результате стоимость ежемесячного патента для иностранных работников увеличится с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее Минтруд предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов.