На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин рассказал о численности трудовых мигрантов в Москве

Собянин: количество трудовых мигрантов в Москве не увеличилось
true
true
true
close
Егор Алеев/РИА Новости

Число трудовых мигрантов в российской столице последние несколько лет остается на одном и том же уровне. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ центр».

По его словам, в настоящее время ходит много спекуляций о том, что якобы количество трудовых мигрантов в городе увеличилось.

«С 2018 года количество трудовых мигрантов не изменилось, не изменилось вообще, сколько было столько и осталось», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил работу миграционного центра в связи с тем, что «хорошая статистика» по этим данным велась именно с 2018 года. Мэр Москвы добавил, что падение числа трудовых мигрантов фиксировалось лишь во время пандемии коронавируса, однако потом произошло восстановление.

11 ноября Сергей Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов. В нем говорится, что вносятся изменения в статью закона Москвы об установлении коэффициента, который отражает региональные особенности рынка труда. Так, региональный коэффициент в 2026-м вырастет и составит 2,9323. В результате стоимость ежемесячного патента для иностранных работников увеличится с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее Минтруд предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами