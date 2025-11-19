На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин планирует возбудить дела в отношении шести судей

Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дел против шести судей
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил согласие Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ВККС.

Представления Бастрыкина об уголовном преследовании будут рассмотрены Квалифколлегией. О каких именно судьях идет речь и что им вменяется, не уточняется.

До этого Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против курской судьи Петровой, которую подозревают во взятке.

Петрова занимает пост зампредседателя Ленинского районного суда города Курска.

По данным источника издания «Площадь», Петрова фигурирует в деле замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая на данный момент арестована и отстранена от должности.

Ранее СМИ узнали о возможном назначении Бастрыкина на пост главы Верховного суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами