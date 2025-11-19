Бастрыкин планирует возбудить дела в отношении шести судей

Бастрыкин запросил согласие ВККС на возбуждение дел против шести судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил согласие Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ВККС.

Представления Бастрыкина об уголовном преследовании будут рассмотрены Квалифколлегией. О каких именно судьях идет речь и что им вменяется, не уточняется.

До этого Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против курской судьи Петровой, которую подозревают во взятке.

Петрова занимает пост зампредседателя Ленинского районного суда города Курска.

По данным источника издания «Площадь», Петрова фигурирует в деле замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая на данный момент арестована и отстранена от должности.

Ранее СМИ узнали о возможном назначении Бастрыкина на пост главы Верховного суда.