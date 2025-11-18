На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев: Россия и США обсудили обмен заключенными

Дмитриев: РФ и США обсудили возможность проведения нового обмена заключенными
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Axios.

По меньшей мере восемь американцев находятся в российских тюрьмах. Возвращение задержанных американцев домой — приоритет для президента Дональда Трампа, и обмен мог бы помочь Кремлю в его стремлении улучшить отношения с его администрацией, несмотря на напряженность из-за Украины, отмечает портал.

«Я встречался с некоторыми официальными лицами США и членами команды Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможный обмен пленными, над которым работает американская сторона», — сказал Дмитриев в телефонном интервью Axios.

По словам источника портала, Дмитриев обсудил эту идею со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и другими должностными лицами администрации.

Он также заявил, что переговоры прошли позитивно, но никаких соглашений достигнуто не было.

Кто может быть внесен в обменные списки, Дмитриев и источник Axios не сообщили.

О возможности нового обмена спецпредставитель Путина рассказал в октябре в интервью американской журналистке Ларе Логан. После этого никакой информации по этой теме не было.

Ранее Дмитриев назвал редкостью молчание США по коррупционному скандалу на Украине.

