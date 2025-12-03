На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Машина сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в Прокопьевске, и попала на видео

В Кузбассе ребенка, перебегавшего дорогу, сбил автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ПроКис».

Инцидент произошел 2 декабря на улице Зеленстроевская в городе Прокопьевске. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил девочку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу — этот момент попал на видео.

В результате аварии ребенок получил травмы. Подробной информации о состоянии девочки не поступало. По факту случившегося проводится проверка, детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого школьница попала под трамвай на востоке Москвы. Пострадавшую девочку госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Тюмени подросток сбил перебегавшего дорогу школьника, и это попало на видео.

