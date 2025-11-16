Школьница попала под трамвай на востоке Москвы

На востоке Москвы на улице Первомайская девочка попала под трамвай. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.
По его данным, инцидент произошел в районе дома 128/9. Пострадавшая — ребенок 2014 года рождения, получившая травмы при столкновении с трамваем 12-го маршрута. Пострадавшую госпитализировали.
Дальнейшие подробности происшествия уточняются.
На днях подобный инцидент случился в Екатеринбурге. Там 11-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и столкнулась с трамваем. По словам бабушки девочки, внучка опаздывала в школу. Водитель трамвая, 46-летняя женщина, имеющая стаж вождения в 25 лет, сообщила, что не заметила ребенка и совершила наезд на школьницу.
В результате случившегося девочке потребовалась госпитализация. Водитель трамвая прошла освидетельствование на месте аварии — пьяна она не была.
Ранее семилетнюю девочку сбила машина, когда та переходила дорогу в Махачкале.