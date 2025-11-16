На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьница попала под трамвай на востоке Москвы

В Москве трамвай на Первомайской улице сбил девочку
true
true
true
close
Shutterstock/Happy_Nati

На востоке Москвы на улице Первомайская девочка попала под трамвай. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил информированный источник.

По его данным, инцидент произошел в районе дома 128/9. Пострадавшая — ребенок 2014 года рождения, получившая травмы при столкновении с трамваем 12-го маршрута. Пострадавшую госпитализировали.

Дальнейшие подробности происшествия уточняются.

На днях подобный инцидент случился в Екатеринбурге. Там 11-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и столкнулась с трамваем. По словам бабушки девочки, внучка опаздывала в школу. Водитель трамвая, 46-летняя женщина, имеющая стаж вождения в 25 лет, сообщила, что не заметила ребенка и совершила наезд на школьницу.

В результате случившегося девочке потребовалась госпитализация. Водитель трамвая прошла освидетельствование на месте аварии — пьяна она не была.

Ранее семилетнюю девочку сбила машина, когда та переходила дорогу в Махачкале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами