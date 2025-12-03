Глава «Движения первых» присоединился к новогодней акции «Елка желаний»

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов исполнит мечты троих детей в рамках Всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом пишет РИА Новости.

«Я считаю, что это очень такое правильное и благое дело, потому что наши дети мечтают сегодня, а мечта должна сбываться. Поэтому пойду исполнять мечты», — сказал Орлов.

3 декабря президент России Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний». Глава государства традиционно снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить.

Путин принимает участие в акции ежегодно, в том числе и в прошлом году. Он подошел к елке, где висят картонные шарики с желаниями детей, и выбрал три открытки. В первой открытке девочка попросила исполнить ее желание покататься в качестве пилота на авиатренажере. Еще одна школьница захотела посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Третью открытку написала также девочка — она захотела посетить Санкт-Петербург. Путин отметил, что все желания будут исполнены.

За семь лет существования акции было исполнено более 320 тысяч детских желаний.

Ранее в Всероссийский Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке.