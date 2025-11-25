На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила все стрессом из-за землетрясения

Суд наказал жительницу Камчатки за нападение на полицейского
Global Look Press

На Камчатке женщину осудили за нападение и оскорбление сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре региона.

Жительница Петропавловска-Камчатского предстала перед судом в связи с инцидентом, произошедшим 30 июля этого года. Тогда 43-летнюю женщину уличили в распитии алкоголя в общественном месте.

Сотрудники МВД сделали горожанке замечание, но она отреагировала агрессивно — сначала оскорбила одного из них, а затем укусила. В ее отношении возбудили уголовное дело по двум статьям. Женщина объяснила свой поступок стрессом из-за произошедшего в этот день землетрясения.

Городской суд признал подсудимую виновной в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), а также в применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Во время заседания она раскаялась и получила штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее россиянка укусила за ногу сотрудницу полиции и поплатилась.

