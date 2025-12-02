На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

РАН: землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на Камчатке
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает в Telegram-канале местный филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Как следует из данных, очаг залегал на глубине 26,5 километров. Также, судя по информации, землетрясение произошло в 11:10 по местному времени.

В прошлый раз подземные толчки зафиксировали в регионе 25 ноября. Эпицентр находился на глубине 30,1 километра в акватории Авачинского залива, примерно в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского.

23 ноября на Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,9. Землетрясение произошло в 147 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине в 43,1 км.

Утром в тот день на Камчатке произошло еще одно землетрясение — в 309 км от Петропавловска-Камчатского — и тоже магнитудой 4.9. Эпицентр залегал на дне Берингова моря на глубине 10 км. Всего 23 ноября сейсмологи зарегистрировали на Камчатке три маломощных землетрясения магнитудой от 4,6 до 4,9.

До этого у побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.

