Полицейского осудили за поцелуй при исполнении служебных обязанностей

В Германии полицейский получил условный срок за поцелуй женщины без согласия
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Германии осудили полицейского, который поцеловал женщину при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел еще в 2021 году. Тогда 61-летний участковый полиции Бремена пришел в квартиру женщины, которая обратилась за помощью к правоохранителям. Визит закончился сексуальными домогательствами в отношении хозяйки квартиры.

Потерпевшая рассказала, что мужчина понюхал ее, а затем назвал «дерзкой, сексуальной русской» и, уходя, поцеловал в губы, хотя она не давала на это согласия.

Сотрудник полиции не стал комментировать предъявленные обвинения, однако суд не сомневался в его виновности и приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы условно.

Ранее девушка откусила у своего парня часть языка и нижней губы во время поцелуя.

